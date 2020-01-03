وقالت صحيفة "الأقتصادية"افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حتى لا تنفجر فقاعة الديون ) : يواجه الاقتصاد العالمي عديدا من الاستحقاقات، خصوصا في ظل التوتر الحاصل على أكثر من "جبهة" اقتصادية حاليا. وهذا الاقتصاد يعاني أزمات عديدة منذ عدة أعوام، دون وجود حراك قوي وواضح لإنهائها أو التقليل من مخاطرها. ويبدو واضحا أن الاقتصاد العالمي لم يسعد كثيرا من انتهاء آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في عام 2008، وذلك بسبب هذه الأزمات والمشكلات والخلافات الراهنة، وبسبب أيضا غياب الإرادة الحقيقية لتذليل العقبات أمامه. الذي حدث أن حالة عدم اليقين تعمقت على الساحة الدولية، وانعكست بصورة سلبية واضحة على النمو. فالنمو العالمي شهد طوال العام المنصرم تباطؤا، في مرحلة من المراحل في العام المذكور بدخول مرحلة ركود، لم يتحملها بالفعل.وأشارت الى أن المشكلات كثيرة ومتعددة، في مقدمتها أجواء عدم اليقين المستمرة على الساحة. وهذه الأجواء ضربت بصورة أو بأخرى الحراك الاستثماري في كل الاقتصادات، بما فيها الناشئة التي كان يعول عليها بأن تقود النمو دائما. وهناك أيضا، الصراعات السياسية حتى في الدول الديمقراطية التي وضعت اقتصاداتها في تجاذبات لا تفيد أي اقتصاد مهما كان صغيرا أو كبيرا. فالصراعات السياسية تغذي تلقائيا حالة عدم اليقين المشار إليها. وهناك مشكلات أخرى، مثل الاضطراب في الإنفاق العام هنا أو هناك، والحمائية التي تسهم على المدى البعيد في نشر أضرارها لكل الأطراف المعنية فيها، ناهيك عن المعارك التي حدثت في العام الماضي حول الاتهامات المتبادلة حيال التلاعب بالعملات.وبينت أن المديونية العالمية تتصدر قائمة المشكلات الكبرى هذه. ليس فقط فيما يتعلق بالديون الحكومية المتعاظمة، بل أيضا بديون الشركات. وهذه الأخيرة أخطر من الأولى، خصوصا في ظل الاستراتيجية التي تتبعها الحكومات كلها تقريبا والقائمة على التيسير الكمي. وفي الأعوام الماضية، حدث ما كان غير متوقع في الدول ذات الاقتصاد الحر، عندما اضطرت الحكومات فيها لإنقاذ شركات ومصارف بعينها بأموال الخزائن العامة. أي ببساطة لجأت إلى التأميم في مرحلة من المراحل. ومن هنا يحذر الخبراء من مخاطر فقاعة ديون أخرى، ربما تكون مماثلة لتلك التي انفجرت في عام 2008. والجميع يعلم أن الأزمة الاقتصادية الكبرى، حدثت أساسا بعد أن فقدت السيطرة على ديون الأفراد والشركات، حيث أخذت مؤسسات كبرى تنهار الواحدة تلو الأخرى.وأضافت : في العام الجديد هناك كثير من الخطوط التي ترسم المشهد الاقتصادي، لكن فقاعة الديون التي تحذر منها المؤسسات الاقتصادية الدولية، وعديد من الخبراء تتصدر قائمة المخاوف. والديون بحد ذاتها مرض خطير في كل العصور، وقد تسببت على مدار عقود عديدة في أزمات اقتصادية كبرى، شملت كل الاقتصادات في العالم. ولا شك أن العالم ينتظر بفارغ الصبر ما ستؤول إليه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي أسهمت في زعزعة وضعية الاقتصاد العالمي في العامين الماضيين تقريبا. صحيح أن الجانبين توصلا إلى اتفاق جزئي، لكن الصحيح أيضا أن المشكلات الأخرى العالقة كبيرة، وتتطلب وقتا طويلا، والأهم الإرادة والقناعة للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. ومن المشكلات التي سيشهدها العام الجديد أيضا، المعارك التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا الحليفة لواشنطن. مثل هذه المعارك مؤهلة لأن تتحول إلى حرب تجارية مشابهة لتلك القائمة حاليا بين واشنطن وبكين.وختمت : المشهد الاقتصادي العام للعام الجديد ليس مضيئا كثيرا. وهناك محطات خطيرة سيتوقف عندها، إما أن يتجاوزها أو يبقى فيها لتستفحل.// يتبع //06:02ت م0005