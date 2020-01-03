جاكرتا 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الجمعة أن عدد القتلى نتيجة الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي ضربت العاصمة جاكرتا والمناطق المجاورة مع بداية العام الجديد ارتفع إلى 30 شخصا.وقال أجوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن أكثر من 31 ألف شخص شردوا.وأضاف أجوس أن معظم الوفيات الثلاثين حدثت في منطقة بوجور، علاوة على 9 ضحايا في جاكارتا.وتقول السلطات إن هطول الامطار الذي بدأ عشية رأس السنة الميلادية الجديدة هو الأسوأ منذ عقدين، مما تسبب في فيضان الأنهار ووصول مياه الفيضانات إلى المناطق السكنية.// انتهى //06:04ت م0007