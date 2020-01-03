الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور.وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".// انتهى //06:13ت م0008