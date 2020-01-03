بغداد 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأعلن التلفزيون العراقي الرسمي اليوم مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الإرهابي قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد .ووفقا لوكالات الانباء فقد أكدت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) مقتل سليماني والمهندس , وذلك بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .وأشارت الوكالات الى ان الشوارع العراقية شهدت احتفالات بمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.// انتهى //06:54ت م0010