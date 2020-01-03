واشنطن 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم أن الجيش الأمريكي نفذ عملاً دفاعيًا حاسمًا قتل خلاله الإرهابي قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد.وأوضح البنتاغون في بيان له أن الضربة تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني المستقبلية مؤكدًا مواصلة الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وشعبها في جميع أنحاء العالم.// انتهى //10:16ت م0012