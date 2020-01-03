القاهرة 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 2ر6 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 7ر706 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 11ر0 في المائة ليسجل مستوى 54ر13899 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 32ر1 في المائة ليبلغ مستوى 63ر536 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا ارتفاعًا بنحو 52ر0 في المائة ليبلغ مستوى 07ر1399 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 6ر5 مليار جنيه من خلال تداول657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 3ر75% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 2ر17% والعرب على 4ر7% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 5ر13 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 2ر24 مليون جنيه.//انتهى//10:21ت م0013