الرباط 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بانطلاق أعمال اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي شرعت أمس في الاستماع إلى ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والاطلاع على مقترحاتهم.في الشأن المغاربي تطرقت لتفاعلات الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة في تونس، بعد أن قدم رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي لائحة الوزراء المقترحة إلى الرئيس قيس سعيد.وتطرقت الصحف لعودة الهدوء إلى المنطقة الخضراء في بغداد ، وفتح القوات الأمنية للطرق التي قطعها رجال الميليشيات أمام أبواب السفارة الأمريكية بعد إحراق مداخلها.كما اهتمت صحف المغرب بتصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك ايسبر الذي أوضح أن بلاده تتعرض منذ أشهر لاستفزازات كتائب حزب الله العراقي، وانها سترد على أي هجمات يتم التحضير لها.وواصلت مواكبتها للاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ شهر ضد مشروع إصلاح نظام المعاشات، مشيرة إلى دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى إيجاد تسوية سريعة مع النقابات تحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الفرنسي.وتناقلت أخبار موجة حرائق الغابات الضخمة التي تجتاح المناطق الواقعة في الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا ، والتي خلفت حوالي 19 قتيلا وحاصرت العشرات في مناطق يصعب الوصول إليها.// انتهى //10:44ت م0014