رام الله 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية ، إن مصادقة إسرائيل على إقامة منطقة تعليمية في القدس بديلة عن مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يمثل حرباً مفتوحة ضد عمل الوكالة في المدينة.وأشارت صحف الجمعة إلى أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، صائب عريقات، إن عزم محكمة الجنائية الدولية، إجراء تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين، من شأنه منع إسرائيل من تكرار الجرائم الضد الإنسانية، وصدّها عن الاستمرار بها.وتحدثت صحف فلسطين عن إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" رفضها لمخطط إسرائيلي بإقامة منطقة تعليمية بديلة عن مدارسها في القدس.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي كشف عن معطيات حقوقية، عن هدم الاحتلال لـ 200 منزل شرق القدس المحتلة خلال العام 2019.ورصدت اقتحام العشرات من المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.وأولت اهتمامًا بإعلان رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، تشكيلة الحكومة الجديدة، في انتظار عقد جلسة برلمانية عامة للنظر في منحها الثقة.ونشرت صحف هذا اليوم أقوال للجامعة العربية، أن خطوة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، تعد إذكاء للصراع الدائر هناك، وأنها تتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم 31 ديسمبر الماضي من التشديد على رفض التدخلات الخارجية وضرورة منعها، والتي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية ويهدد أمن دول الجوار الليبي.وتطرقت الصحف الفلسطينية إلى توقيع قادة قبرص واليونان وإسرائيل على اتفاق أولي في أثينا ، ما يمهد الطريق أمام المد المخطط له لخط أنابيب الغاز "إيست ميد" في البحر المتوسط.// انتهى //11:01ت م0017