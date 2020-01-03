الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسنفذت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، برامج عدة خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، تهدف إلى تثقيف الفتيات المشمولات برعاية المؤسسة وتقويم سلوكهن وتصحيح مفاهيمهن.واشتملت البرامج على مجموعة من المحاضرات التوعوية والإرشادية بالاتفاق مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم (مكنون) ، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع مؤسسة (وقف القدوة) لإقامة دورات لتطوير الذات وتعديل السلوك للنزيلات.ومكنت المؤسسة نزيلاتها من حضور جلسات حوارية توعوية مع فريق الخير المعطاء تحت مظلة جمعية مساعي الخيرية النسائية ، إلى جانب إشراكهن في بعض الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع، واختتمت الفصل الدراسي الأول بدورة لنزيلاتها في مجال الحاسب الآلي وفقاً لاتفاقية مبرمة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.يُذكر أن مؤسسة رعاية الفتيات تنظم برامج يومية طيلة العام (دينية وعلمية وثقافية ورياضية وترفيهية )، إلى جانب الأشغال اليدوية والأعمال الحرفية ، لإرضاء أذواق النزيلات اللاتي يتفاعلن معها ويطالبن باستمرارها .// انتهى //11:24ت م0018