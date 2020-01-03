لندن 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، اليوم إلى 69.16 دولاراً أمريكياً مسجلاً، بذلك، أعلى مستوى له منذ 17 سبتمبر ، 2019م، غير أنه تراجع لاحقاً إلى 68.21 دولاراً أمريكياً وذلك بمكسب 1.96 دولاراً أمريكياً أو نسبة ثلاثة بالمائة.وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط اليوم بمقدار 1.68 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 2.8% إلى 62.86 دولاراً أمريكياً.// انتهى //11:31ت م0019