الاحساء 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، أمس، النسخة الأولى من مهرجان الزهور بالأحساء المقام بمدينة جواثا السياحية وتستمر فعالياته ٩ أيام، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن ابراهيم الجعفري، ومدير عام المكتب المهندس ابراهيم بن خليل الخليل، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية.وتجول الجميع في أرجاء المهرجان، واستمعوا إلى شرح من المشرف العام للمهرجان المهندس نبيل الوصيبعي عن مختلف الفعاليات والبرامج والأنشطة الجاري تنفيذها طوال فترة إقامة المهرجان، وتعريف الحضور بالركن التوعوي والإرشادي لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء وعن الخدمات التي تقدم من خلال إدارات المكتب منها التعرف على تطبيق "بلغ"، الذي أطلقته الوزارة متزامناً مع التحول الرقمي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 الذي يتم من خلاله الابلاغ عن أي اشتباه بالإصابة لسوسة النخيل الحمراء من قبل المزارع وسرعة مباشرة البلاغ خلال ٢٤ ساعة .وعرّف المهندس الوصيبعي بدور إدارة البيئة بالمكتب ورسالته في التوعية بٱهمية المحافظة على البيئه وزرع ثقافة المحافظة على الغطاء النباتي ومنع الاحتطاب ودور الوزارة في دعم الاستدامة البيئية، إضافة إلى توزيع البروشرات والنشرات والكتيبات الارشادية التي أصدرها المكتب مؤخراُ .وتضمنت الجولة زيارة الأجنحة المشاركة، واطلع الجميع على المنتجات في مجال تنسيق وبيع الزهور وزراعة وتأثيث وصيانة الحدائق المنزلية وتركيب أنظمة الري الحديثة والأدوات الزراعية ومنتجات المشاتل والشركات المتخصصة في مجالات ذات العلاقة بالتشجير وغطاء نباتي للحدائق وأنظمة الري والأسمدة والبذور .ويهدف المهرجان إلى تثقيف الزوار وتوعيتهم بيئياً من خلال تعريفهم بأهمية النباتات والزهور وفوائدها وأنواعها الملائمة للبيئة، وكيفية العناية بها، وأهمية المحافظة عليها، إضافة إلى عرض المنتجات الخاصة بالزراعة، ومستلزمات الحدائق المنزلية المختلفة التي تسهم في تكوين حديقة منزلية نموذجية، كما يصاحبه عدد من الفعاليات المتمثلة في الأنشطة والمسابقات الترفيهية والتثقيفية للزوار.// انتهى//.12:28ت م0023