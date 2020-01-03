نجامينا 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأكد الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، أن تعزيز الديموقراطية وتوطيد السلام والاستقرار في بلاده، والحفاظ على المكتسبات الأمنية والتحول الهيكلي للاقتصاد ومكافحة الفقر، يجب أن تشكل دائمًا الجوهر الرئيسي للاهتمام.وأفاد الرئيس التشادي وفق ما أورده موقع رئاسة الجمهورية في تشاد أن تعزيز الديموقراطية ينبغي أن يتسم العام الجاري بإجراء انتخابات تشريعية، داعيًا في هذا الصدد اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمنسقية الوطنية للحوار السياسي، اللذين يعملان لإعداد هذه الاستحقاقات الهامة لإعلان البرنامج المتعلق بهذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن.وأعرب عن أمله أن تتم هذه الانتخابات في النصف الأول من العام 2020م، مع مراعاة التأخيرات الجديدة التي سجلتها الهيئات الفنية والسياسية المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات.// انتهى //12:33ت م0024