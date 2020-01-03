تونس 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم تركيزها على الشأن الداخلي للبلاد في ظل إعلان رئيس الحكومة المنتخب الحبيب الجملي عن تركيبة الحكومة الجديدة، في انتظار عقد مجلس نواب الشعب غداً جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة .وتناقلت استنكار الصحف محاولة تحويل ليبيا إلى ساحة حرب إقليمية، على خلفية موافقة البرلمان التركي على مذكرة إرساله قوات عسكرية تركية إلى ليبيا وسط إدانات عربية ودولية واسعة.وتابعت صحف الجمعة تأكيد وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم أن الجزائر ترفض وجود أي قوة أجنبية مهما كانت هويتها في ليبيا.وتناولت دولياً إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده أنهت الوقف الاختياري للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات، في حين عبر الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو جوتيريش عن قلقه من اعتزام كوريا الشمالية استئناف التجارب النووية الصاروخية.وكتبت صحف تونس عن استخدام الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين اغلقوا محطة حافلات في باريس في أحدث مواجهات بين السلطات والنقابات بسبب إصلاح نظام التقاعد.// انتهى //12:35ت م0025