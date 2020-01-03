بيروت 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي تنفذها مقاتلاته الحربية فوق المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن مقاتلات حربية إسرائيلية حلقت فوق مدينة صيدا والجوار في الجنوب اللبناني على علو منخفض ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.12:43ت م0026