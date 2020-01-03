الدمام 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأقامت جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام، أمس حفلها السنوي لهذا العام، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الموظفين والعاملين في الجمعية.واستعرض المدير التنفيذي للبركة الخيرية أحمد بن يحيي الزهراني، إيرادات ومصروفات الجمعية وآخر الإحصائيات في دعم الأسر والأرامل والمطلقات والمهجورات، والاتفاقيات والشراكات التي وقعتها الجمعية مع عدة جهات خاصة وحكومية منها اتفاقية الإسكان التنموي، الذي حصل من خلالها عدد من مستفيدي البركة على وحدات سكنية، منوهاً بالاحترافية والإبداع، الذي تحقق خلال العام المنصرم، مقدماً شكره للداعمين لبرامج الجمعية ورعاة الحفل.إثر ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً لأهم إنجازات الجمعية خلال العام المنصرم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة نوه فيها بإقامة هذا الحفل السنوي الذي يهدف إلى زيادة أواصر الألفة والمحبة بين جميع منسوبي الجمعية، وتطوير العمل الخيري في المرحلة القادمة والتي تتطلب جهد كبير من الجميع لخدمة المستفيدين وفق برامج وأنشطة الجمعية، مثنياً على جهود موظفي الجمعية التي تميزت بالجودة في أداء عملهم وفق ما يتطلبه العمل الخيري.// انتهى //12:51ت م0029