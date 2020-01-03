القاهرة 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واستبدأ غدًا بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ "64" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي، إضافة إلى عدد من الخبراء اعضاء اللجان الفنية للمجلس.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم، أن الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات التي تمس الشباب العربي ومنها تحديث السياسة العربية للشباب، وإطلاق حملة تمكين الشباب في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب القادم، ومذكرة تفاهم بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومبادرة السودان لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية.وأشارت إلى أن الاجتماع سيتناول أيضًا عددًا من الموضوعات التي تهم الرياضيين العرب خاصة فيما يتعلق بمقترح تأسيس المعهد العربي لعلوم الرياضة والتنمية البشرية، ومشروع لائحة دورة الألعاب غير الاولمبية، ودورة الألعاب العربية الكبرى الرابعة عشر بلبنان والخامسة عشر بالعراق.وأعلنت أبو غزالة، أنه من المنتظر أن يقوم وزراء الشباب والرياضة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بافتتاح المؤتمر الدولي بعنوان" المبادرات الشبابية وعلاقتها بدحر الإرهاب" والذي يهدف إلى تعزيز دور الشباب في صناعة المبادرات وربطها بتقنية المعلومات لمواجهة التطرف الفكري وتطويع إبداعات الشباب لخدمة الأمن العربي وبمشاركة منظمات المجتمع المدني في استثمار مبادرات الشباب.//انتهى//12:53ت م0030