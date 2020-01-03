القاهرة 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسبدأت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم الجمعة مُشاركتها في اجتماع رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية، المُنعقد بالمركز الكشفي العربي في القاهرة، بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي عمرو حمدي، وعضو اللجنة الكشفية العربية محمد مصطفى.وتضمنت جلسات الفترة الأولى كلمات للأمين العام ولعضو اللجنة العربية، وكلمة لرئيس لجنة القلادة والأوسمة الرفيعة اللواء طيار متقاعد أحمد عبداللطيف، ولرئيس اللجنة القانونية القائد منذر الزميلي، قدم بعد ذلك مدير إدارة خدمة المجتمع بالمنظمة الكشفية العربية القائد أحمد حسن، ومديرة التطوير المؤسسي في المنظمة الكشفية العربية القائدة مي عبد الهادي عرض تقديمي عن الاستراتيجية العربية والأولويات العالمية، ثم تم فتح باب النقاش مع رؤساء اللجان.وسيتضمن برنامج الاجتماع الذي يستمر إلى يوم غدٍ السبت، مناقشة الإطار العام لأسلوب العمل باللجان الفرعية، ومناقشة دور اللجان المشترك، وعقد اجتماع بين رؤساء اللجان ومديري الإدارات بالمكتب الكشفي العربي، وعقد اجتماع بين اللجان المشتركة لتنسيق العمل.وتُشارك الكشافة السعودية في هذا الاجتماع بصفتها رئيس لجنة الإعلام والاتصال، ضمن اللجان العربية الفرعية العشر التي تعمل على دعم الإقليم الكشفي العربي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإقليم في إطار الاستراتيجية العالمية عن طريق العمل على برامج ومشروعات محددة من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإقليم في إطار الرؤية المحددة للمكتب العالمي.// انتهى //13:43ت م0033