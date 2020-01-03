السيح 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واستنطلق بمدينة السيح بعد غد الأحد فعاليات "مهرجان ليالي الشتوية" التي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية واللجان الاجتماعية،ويستمر خمسة أيام.‏ويشتمل المهرجان الذي يقام في الساحة المجاورة لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي في حي العزيزية بالسيح على العديد من الفعاليات والبرامج والمناشط التراثية والثقافية والترويحية التي تعبر عن تراث مدن ومراكز وقرى الخرج.‏كما يشتمل المهرجان على خيمة للضيافة لاستقبال الوفود والزوار، وأركان للتوعية الصحية بمشاركة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، وفعاليات مسرح الطفل، بجانب عروض الألعاب الشعبية والتراثية، وأجنحة الأسر المنتجة التي ستعرض العديد من المنتجات التراثية والأكلات الشعبية.// انتهى //13:56ت م0034