الأحساء 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسانطلقت مساء أمس، فعاليات مهرجان سفاري الأحساء للعام الثاني على التوالي، الذي يقام بمدينة جواثا بالشراكة الحكومية بين محافظة الأحساء وأمانة الأحساء، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، والمؤسسة العامة للري، ويستمر لمدة 16 يوماً, بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري.وتجول وكيل المحافظة على الأركان المشاركة بالمهرجان الذي سيقدم في حلته الجديدة، عدداً من المناشط الترفيهية والثقافية والسياحية والمستمدة من بيئة الأحساء وإرثها التاريخي، منها عروض الفنون الشعبية، وعروض الجِمال والخيل العربية الأصيلة، إضافة لاستعراض الصقور، ورحلات سفاري المجاورة للمخيمات الشتوية.وأوضح مشرف عام المهرجان توفيق بن عبدالله المليفي، أن هذه الفعاليات التي يقدمها المهرجان جرى اختيارها بعناية للتناسب مع أفراد الأسرة، منها الترفيهية والثقافية التي تهدف إلى إبراز المخزون الثقافي الرافد للحراك السياحي للمنطقة، لاسيما وأن مدينة جواثا تُعد من المواقع التاريخية المهمة على خريطة الأحساء قديماً، واحتوائها على مسجد جواثا الذي صُليت فيه ثاني جمعة في الإسلام.يذكر أن مهرجان سفاري الأحساء "2" يستمر طيلة أيام إجازة الفصلين للمدارس، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 12 ليلاً.// انتهى //14:55ت م0040