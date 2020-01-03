تبوك 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك يوم الاثنين القادم، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للجمارك السعودية، لقاءً للمخلصين الجمركيين, وذلك بمقر الغرفة بتبوك.وأوضحت غرفة تبوك أن اللقاء يهدف إلى تطوير الأعمال الجمركية بجميع جوانبها، والتعرف على الصعوبات والمعوقات والاطلاع على المخالفات الجمركية.ودعت غرفة تبوك أصحاب المكاتب الجمركية والمهتمين كافة للحضور والاستفادة مما يتم طرحه باللقاء, الذي يأتي انطلاقاً من دور الغرفة في الإسهام والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات العامة والخاصة وتقديم التسهيلات للقطاعات التجارية ورجال الأعمال والمهتمين بالمنطقة.// انتهى //14:56ت م0042