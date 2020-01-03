الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسيبحث فريقا النصر والتعاون عن تحقيق لقبهما الأول في بطولة السوبر السعودي لكرة القدم على كأس الهيئة العامة للرياضة عندما يلتقيان غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في النسخة السادسة للبطولة.وسيكون ملعب جدة، وهو الأبرز في المملكة، على موعد مع السوبر المحلية قبل أيام من استضافته منافسات الكأس السوبر الإسبانية للمرة الأولى، وذلك بين الثامن من يناير و12 منه.ويعد لقاء الغد الثاني بين النصر والتعاون في أقل من شهر ، بعدما انتهى لقاؤهما في المرحلة الحادية عشرة من الدوري في 13 ديسمبر الماضي، بفوز لصالح النصر بنتيجة 2 - 1.ويدخل النصر المباراة بصفته بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم الموسم الماضي, فيما يشارك التعاون بصفته بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين, إذ تقام البطولة سنوياً بين بطلي الدوري وكأس الملك للعام نفسه .وانطلقت البطولة موسم 2013 الذي شهد تتويج نادي الفتح "بطل الدوري 2013 " باللقب بفوزه على نادي الاتحاد "بطل كأس الملك في ذلك الموسم" على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة 3 - 2, "بعد التمديد" , فيما أقيمت النسخة الثانية من البطولة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عام 2014 بين بطل الدوري نادي النصر و بطل كأس الملك نادي الشباب الذي توج باللقب بفوزه بركلات الترجيح 4 ـ 3 بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافيين بالتعادل الإيجابي 1 - 1.وفي عام 2015, عاد النصر وبصفته بطلاً للدوري للمرة الثانية على التوالي للمشاركة في النسخة التي أقيمت وللمرة الأولى خارج المملكة وتحديداً في ملعب لوفتس رود بالعاصمة البريطانية لندن وخسرها بهدف دون مقابل من الهلال "بطل كأس الملك" الذي توج باللقب الأول له, وحاول في نسخة عام 2016 المحافظة على لقبه عندما شارك في مباراة السوبر التي أقيمت كذلك في لندن للمرة الثانية على التوالي "ملعب نادي فولهام الإنجليزي" بصفته بطلاً لكأس ولي العهد بعد أن حقق الأهلي بطولتي الدوري وكأس الملك, الذي حقق اللقب بفوزه على الهلال بركلات الترجيح 4ـ3 بعد التعادل الإيجابي 1 ـ 1 في الوقت الأصلي, وفي عام 2018 استضافت لندن وللمرة الثالثة مباراة السوبر السعودي التي جمعت الهلال "بطل الدوري" والاتحاد "بطل كأس الملك, وانتهت المباراة بفوز الهلال 2 - 1 وتتويجه بثاني ألقابه في المسابقة, مقابل لقب واحد لكل من الفتح والشباب والأهلي.ويقدم النصر هذا الموسم مستويات جيدة في الدوري، إذ يحتل الصدارة برصيد 29 نقطة، وبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد، ويأمل في استثمار الاستقرار الفني الذي يشهده للتتويج بلقب كأس السوبر بعد محاولتين سابقتين لم يكتب لهما النجاح .وسيتمكن المدرب البرتغالي للنصر روي فيتوريا من إشراك المدافع عبدالله مادو في مواجهة الغد بعد غياب بسبب الإصابة، ومثله المهاجم عبد الفتاح آدم، بينما سيفتقد للمدافع عمر هوساوي بسبب تمزق عضلي.ويعول النصر على هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله المتوج الأسبوع الماضي بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب عربي، إلى جانب أسماء أخرى مثل مواطنه نور الدين أمرابط وسلطان الغنام وعبدالله الخيبري والبرازيلي جوليانو ومواطنه بيتروس والنيجيري أحمد موسى.ويتطلع التعاون إلى مصالحة مشجعيه بعد خسارتين أمام أبها والاتفاق، كلفته الأولى فقدان فرصة الدفاع عن لقبه كبطل لكأس الملك، بينما كلفته الثانية فرصة الانفراد بوصافة الدوري ، وأدت الخسارتان إلى إنهاء عقد مدربه البرتغالي باولو سيرجيو وإسناد المهمة موقتا للمدرب الوطني عبدالله عسيري.// انتهى //15:14ت م0043