الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأوضحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الرعاية التخصصية للأشخاص ذوي الإعاقة أنه استفاد من خدمات القسم المتنوعة أكثر من 17 ألف مستفيد خلال عام 2019م.جاء ذلك على هامش فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار "المستقبل يمكن الوصول إليه"، الذي دشنه المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي.وبين رئيس قسم الرعاية التخصصية للأشخاص ذوي الإعاقة أيمن العتيبي أن الفعالية تهدف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريفهم بالخدمات المقدمة من قبل مدينة الملك سعود الطبية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيلي والخدمات اللوجستية.وأشار العتيبي إلى أن الفعالية تحتوي على ثلاث أركان تتمثل في ركن لجنة دعم حديثي الإعاقة، وركن " اجتمعنا لأجلكم"، الذي يجمع جميع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة اللوجستية والطبية، ركن تجربتي مع المدينة، والتي يتحدث من خلالها عدد من المستفيدين عن انطباعهم من الخدمات المقدمة وبمشاركة عدة جهات من جمعية حركية وجمعية المكفوفين ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.// انتهى //15:19ت م0045