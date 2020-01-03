رفحاء 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسنفذت جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية وعلى مدى أربعة أيام برنامجاً يستهدف رفع مستوى أداء العاملين في القسم التعليمي "المنظمة المتعلمة"، وذلك بغرض تعزيز قدرات طاقم العمل ورفع مستوى استراتيجيات التعليم النشط والتعليم المستمر.وتنوعت موضوعات البرامج على مدى الأيام الأربعة بما يخدم استراتيجية الجمعية.وبينت الجمعية أن البرنامج يهدف إلى تأسيس ذاكرة معرفية تخدم طرق نقل المعلومة الصحيحة للمستفيدين.// انتهى //16:05ت م0050