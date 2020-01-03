المدينة المنورة 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسدشن مدير عام الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الدكتور نايف الثقيل أمس, معرض حكاية 35 للتصوير الفوتوغرافي, بحضور مدير محطة قطار الحرمين المهندس سعد الشهري, ومدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة الدكتور يعقوب البشاوري, وذلك بمقر محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة.وأعرب الدكتور الثقيل عقب جولته والحضور في أركان المعرض عن امتنانه لجميع المصورين الذين شاركوا بصور تتحدث عن جماليات المسجد النبوي والمواقع والآثار التاريخية في المدينة المنورة من خلال عدسات الكاميرا.وفي الختام جرى تكريم المصوران اللذان حصلا على المركز الأول والثالث على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي، فيما منح مدير فنون المدينة المنورة الدكتور يعقوب البشاوري العضوية الشرفية لهما استحقاقا نظير هذا الإنجاز الكبير للوطن.// انتهى //16:11ت م0051