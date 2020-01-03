تونس 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واستسلمت تونس رسميًا، مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن للامم المتحدة ، للمرة الرابعة منذ انضمامها إلى المنتظم الأممي، وتعهدت بالإسهام في حل الأزمة الليبية ومواصلة دعم القضية الفلسطينية خلال عهدتها التى تستمر عامين اثنين.وقال مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي، خلال مراسم وضع العلم التونسي أمام مجلس الأمن : إن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن.// انتهى //16:18ت م0053