حائل 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسيواصل موسم حائل 2019م الذي يستمر حتى 8 فبراير المقبل فعالياته وبرامجه المتنوعة.وتشهد فعاليات مهرجان "نبض حائل" المقام في متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بإقبال كبير من الزوار, حيث تضم مواقع الفعاليات الخمسالمطاعم الشهيرة والمقاهي ومحلات بيع القهوة والأكشاك, إلى جانب معرض الفنون والحِرف والألعاب الإلكترونية، وألعاب الأطفال الرقمية فيما يشهد المسرح المفتوح عدداً من العروض البهلوانية والعروض الموسيقية المتنوعة والكثير من الفعاليات الممتعة والمختلفة والمتجددة بشكل أسبوعي، وتشمل فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة.وحظيت الفعاليات المقامة في قصر القشلة الأثري التي تشمل أكثر من 14 فعالية منها المسرح الرئيس وموقع بيع المأكولات الشعبية التي يشارك فيها أكثر من 50 أسرة منتجة تعرض, إلى جانب ذلك منتجاتها الحرفية والمشغولات اليدوية, إضافة إلى أركان صناعة الفخار، والملابس التراثية، والتصوير والرسم على الرمل، والعروض الضوئية، وركن لعرض الصور المتنوعة من طبيعة وتراث حائل.// انتهى //16:33ت م0055