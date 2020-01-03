تبوك 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسيُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً, محاضرة بعنوان "تفسير سورة التين"، وذلك بعد صلاة العشاء في جامع النعمان بن المفرن بحي المنتزه في مدينة تبوك.وتأتي هذه المحاضرة التي يقدمها الدكتور فهد بن فرج الجهني ضمن برنامج ومناشط المكتب لهذا العام، لتبصير الناس في أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //17:18ت م0061