الجزائر 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأوقفت قوات الجيش الجزائري بمحافظات بومرداس وورقلة ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قواتها بكل من باجي مختار وتندوف وبسكرة أوقفت ثمانية مهربين وحجزت اربع شاحنات ومركبة رباعية الدفع.وأضاف البيان أن قوات حرس السواحل أحبطت - بكلّ من عنابة والقالة وتلمسان ومستغانم وعين تموشنت والشلف - محاولات هجرة غير شرعية لـ 150 شخصاً كانوا على متن قوارب مطاطية، وأوقفت خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتندوف.// انتهى //17:39ت م0062