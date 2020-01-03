تبوك 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسدشن محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي أمس, فعاليات مهرجان ربيع ضباء الترفيهي والتسويقي، الذي يقام تحت رعاية مجلس التنمية السياحية بالمحافظة، بعنوان "ضبانا غير" ويستمر 40 يوماً، وسط جملة من الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تستهدف أطياف المجتمع كافة.وتجول المحافظ في أركان واجنحة المهرجان، مطلعاً على محتوياته التي شملت المسرح وأركان الأسر المنتجة والمطاعم.كما اطلع محافظ ضبا على الأركان المشاركة في المهرجان، التي ضمت مشاركة مستشفى ضبا العام، الذي يهدف إلى التثقيف والوعي الصحي ببعض الأمراض المنتشرة كالضغط والسكري وطرق الوقاية من الإصابة بها.واستمع إلى شرح من مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس مهدي العطوي عن العربة الإرشادية المتنقلة لنشر الوعي البيئي والإرشاد الزراعي, بالإضافة إلى تفعيل مشاركة الأطفال بالشراكة مع رابطة فرسان ضباء في زراعة البذور النباتية وتوزيع الشتلات المنزلية.من جانبه أكد أمين لجنة التنمية السياحية في المحافظة إبراهيم بن عبدالمجيد أبو مراد أن المهرجان يُعد أحد برامج لجنة التنمية السياحية ويزخر بعدد من الفعاليات الترفيهية مثل مسرح الطفل وفرق الفنون والألعاب الكهربائية والإلكترونية والهوائية, إضافة إلى خيمة التسوق التي تعرض العديد من المنتجات المتنوعة.وفي الختام كرّم محافظ ضبا الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان.// انتهى //17:47ت م0063