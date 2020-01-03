الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واستستأنف غداً مرحلة الذهاب بالدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بالمباراة المرتقبة التي تجمع بين فريق مولودية الجزائر الجزائري وضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، على ملعب بليدة.وتأهل فريق مولودية الجزائر إلى ربع النهائي بعد تخطيه بصعوبة عقبة القوة الجوية العراقي بنتيجة 4 - 2 بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الطرفان التعادل السلبي ذهابا وإيابا.في المقابل، حقق الرجاء عودة استثنائية أمام جاره الوداد، بعد التعادل ذهاباً على ملعبه بهدف لمثله، وتأخره في الإياب بنتيجة 1 - 4 قبل النهاية بربع ساعة، ليقلب الطاولة ويسجل ثلاثية منحته بطاقة العبور إلى دور الثمانية.ويتسلح الفريق الجزائري بعاملي الأرض والجمهور، ويأمل في تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة قبل مباراة العودة يوم 9 فبراير المقبل في ضيافة نادي الرجاء.في المقابل، سيحاول الرجاء بقيادة المدرب جمال السلامي العودة إلى الدار البيضاء بنتيجة تجنبه الدخول في حسابات معقدة خلال لقاء العودة، لحسم هوية المتأهل إلى نصف النهائي.يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيضرب موعداً مع الفائز من لقاء الاتحاد السكندري المصري مع مواطنه الإسماعيلي، في الدور قبل النهائي، حسب ما أسفرت القرعة.وأقيمت مباراتان في مرحلة الذهاب بدور الثمانية حتى الآن، انتهت الأولى بفوز الشباب السعودي بنتيجة 6 - 0 على ضيفه الشرطة العراقي، والثانية بانتصار الإسماعيلي بهدف دون رد خارج ملعبه على الاتحاد السكندري.// انتهى //18:23ت م0066