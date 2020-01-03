القاهرة 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسقررت السلطات المصرية اليوم غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور في تصريح صحفي اليوم أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكمة على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.//انتهى//18:40ت م0068