عام / غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية
الجمعة 1441/5/8 هـ الموافق 2020/01/03 م واس
القاهرة 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس
قررت السلطات المصرية اليوم غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور في تصريح صحفي اليوم أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكمة على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.
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18:40ت م
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