حائل 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل رعى وكيل إمارة حائل للشؤون الأمنية سعد بن عبدالله العنقري بمبنى غرفة حائل اليوم حفل تدشين برامج وأنشطة فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة لعام 2020م.واطلع على مقر فرع الهيئة بحائل, مستمعاً لشرح من مدير فرع الهيئة بالمنطقة عبداللطيف المساوي عن المهام والخدمات التي تُقدم.بعد ذلك ألقى نائب مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل بدر العجلان كلمة أسرة فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل شكر فيها سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على دعمهما غير المحدود للإعلام في المنطقة، كما شكر الإعلاميين على جهودهم المستمرة، مؤكداً حرص فرع الهيئة على دعمهم وتحفيزهم لما يخدم الصالح العام للمنطقة ويواكب نهضتها في شتى المجالات.وفي ختام الحفل كرّم العنقري عدداً من الرعاة والمشاركين، ثم انطلقت أول دورة تدريبية يقيمها فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة بعنوان "مهارات صناعة المحتوى الإعلامي" التي يقدمها المستشار الإعلامي والمتحدث لوزارة الإعلام سابقاً هاني الغفيلي.// انتهى //18:44ت م0069