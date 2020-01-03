الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسواصل ملاك الإبل تعزيز منقياتهم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وذلك من خلال الاستمرار في الشراء وعقد الصفقات خلال هذا الأسبوع.ووصلت مبالغ الصفقات أرقاماً مرتفعة إلا أن الملفت تعزيز أربعة من ملاك الإبل منقياتهما "مجاهيم ومغاتير" منتصف هذا الأسبوع بفرديات تجاوزات قيمتها 50 مليون ريال، مما اعتبره البعض الصفقات الأبرز هذا الأسبوع.ويأتي دفع هذه المبالغ من قبل الملاك من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة وخطف الفوز بإحدى جوائز مسابقات المهرجان التي حملت اسماء غالية " بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد ".يذكر أن صفقات الفرديات وخاصة المميزة منها تجاوز سعرها ملايين الريالات، إلا أن بعض الملاك يفضلون الاحتفاظ بسرية مبلغ الشراء، من أجل مفاجأة منافسيهم والظفر بالمركز الأول.// انتهى //18:52ت م0071