القاهرة 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسدعت مصر لاحتواء الموقف في العراق وتفادي أي تصعيد جديد، مؤكدة أنها تتابع بقدر كبير من القلق، التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، التي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه.وقالت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم : إنها ترى أن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكل أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، التي لم تؤدّ إلا لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التوّاقين إلى السلام والاستقرار .// انتهى//19:10ت م0075