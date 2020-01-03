جيزان 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسانطلقت مساء أمس ، أولى جولات "الكرنفال السعودي" ، الجولة الترفيهية الأكبر على مستوى المملكة بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان ، ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ12.وبيّن المشرف العام لمشروع "الكرنفال السعودي" سيف بن سعدون السعدون، أن "الكرنفال السعودي" هو أحد المشاريع الوطنية الداعمة لصناعة الترفيه في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج "جودة الحياة" ، وهو أحد البرامج المحققة لأهداف الرؤية الطموحة 2030 ، حيث يستهدف "الكرنفال السعودي" العائلات في سبع مدن متوسطة من مختلف مناطق المملكة، مقدمًا سلسلة من عروض السيرك العالمية، والألعاب والمنافسات الحماسية والممتعة لجميع الأعمار، بحيث يصنع لهم "ذكريات لا تنسى".وثمن السعدون تعاون الهيئة العامة للترفيه لـ "الكرنفال السعودي"، وهو ما يدعم الجهود الوطنية لتعزيز صناعة الترفيه، مبيناً أن الكرنفال يقدم جولة حول المملكة بمعايير عالمية تتناسب مع ثقافتنا المحلية، حيث يعيش خلالها الجمهور تجربة ترفيهية ممتعة.وأضاف أن الجولة الترفيهية ستتواصل في كل من جازان ورابغ وينبع وتبوك وحفر الباطن وأبها والباحة ، وأن "الكرنفال السعودي" تعاقد مع أحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم عروض السيرك من خلال فريق متميز من المحترفين الأجانب بعروض ولوحات فنية ذات أفكار متنوعة ومتجددة.// انتهى //19:10ت م0076