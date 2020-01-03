إسلام آباد 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأعربت باكستان عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وحثت جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الأعمال الانفرادية واستخدام القوة.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي اليوم أن باكستان قلقة إزاء التطورات في الشرق الأوسط التي تشكل تهديداً جاداً للاستقرار والسلام في المنطقة.وحث البيان الأطراف كافة لضبط النفس والعمل البنّاء لتخفيف التوتر، وحل جميع القضايا عبر الطرق الدبلوماسية وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.// انتهى //19:33ت م0077