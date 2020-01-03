بيروت 8 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 3 يناير 2020 م واسأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنّ حالة من الترقّب والحذر تسود جانبي الحدود الجنوبية بين لبنان مع فلسطين المحتلة، حيث اتخذ الجيش الإسرائيلي تدابير احترازية على طول الخط الحدودي، وغابت الدوريات الإسرائيلية عن الجانب المحتل المحاذي للخط الأزرق.ولفتت الوكالة النظر إلى أنّ الجيش الإسرائيلي سحب الورش العسكرية المتعددة التي كانت تقوم بأعمال تحصين وتدشيم مواقع معادية في محور الوزاني ومزارع شبعا.// انتهى //19:33ت م0078