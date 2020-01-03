جدة 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأكد مدرب فريق النصر فيتوريا جاهزية فريقه لملاقاة فريق التعاون يوم غد في مباراة بطولة السوبر السعودي لكرة القدم على كأس الهيئة العامة للرياضة التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في جدة أن مباراة الغد تجمع فريقين كبيرين حققا بطولتين الموسم الرياضي الماضي، مؤكداً أنه حضر مع فريقه الى جدة للفوز بكأس السوبر من امام التعاون للمرة الأولى، وواصفاً فريق التعاون بالفريق الصعب.وأوضح فيتوريا أنه لا يوجد تحضير خاص لهذه المباراة رغم أهميتها وأن كل مباراة يلعبها هي بطولة بحد ذاتها، وأن تفكيره منصب على كيفية الفوز بالمباراة والحصول على الكأس، مقللاً من تأثير الإحصاءيات القديمة على مباراة الغد، إذ لا علاقة للقاء الغد بالماضي، لأن المرء ينظر للأمام وليس للخلف.من جهته وصف لاعب خط وسط النصر جوليانو مباراتهم أمام التعاون بالمهمة، عاداً التعاون فريق صعب وممتاز، مشيراً إلى جاهزيته وبقية زملائه في الفريق للفوز بالمباراة، مؤكداً أن خسارة النصر لـ 7 نهائيات سابقة لا تشغله ولا تشغل بقية زملائه في الفريق.وأشار إلى آن مباراة الكأس تختلف عن بقية المباريات السابقة، نظراً لأهميتها، واعداً جماهير فريق النصر بتقديم كل ما لديهم للفوز بالمباراة والحصول على الكأس.// انتهى //20:57ت م0084