جدة 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأشار مدرب فريق التعاون السعودي عبدالله عسيري إلى أن الفريق يعيش هذه الفترة مرحلة إنتقالية بعد الإستغناء عن المدرب السابق باولو، رغم جاهزيتهم لملاقاة فريق النصر يوم غد في مباراة بطولة السوبر السعودي لكرة القدم على كأس الهيئة العامة للرياضة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وعدّ العسيري مدة توليه تدريب الفريق قصيرة، حيث أن هناك العديد من الأمور الفنية التي سيعمل جاهداً على تعديلها، لاسيما العامل النفسي للاعبين، المهم جداً في مثل هذه المباريات التي لن تخرج عن فائز وخاسر.وعن فريق النصر قال: "النصر فريق قوي، ولديه نجوم ومدرب متمكن، ولكن هذا لا يقلل من نجومية لاعبي فريق التعاون"، متمنياً أن يحقق فريقه الكأس وأن يقدمه هدية لأهالي وسكان منطقة القصيم، تقديراً لهم لما وجده من دعم وتشجيع منذ توليه الأمور الفنية في الفريق، شاكراً في الوقت نفسه زملائه المدربين السعودين الذين قدموا له النصح والإرشاد.أما لاعب الفريق تشادو فأكد جاهزيته وبقية زملائه في الفريق للمباراة، مؤكداً حرصهم على الفوز بالكأس بعد تحقيقهم العام الماضي كأس الملك في جدة.وأشار إلى أن الفريق يقدم مباريات ذات مستويات متميزة وأنهم مصرون على تحقيق الفوز رغم صعوبة اللقاء ليقدمونه هدية لأهالي منطقة القصيم.// انتهى //21:04ت م0085