باريس 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من مخاطر التصعيد في ليبيا المرتبطة بتزايد التدخلات العسكرية الأجنبية، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وأفاد بيان لقصر الإليزية بأن الرئيس ماكرون ندد بوضوح بالاتفاقات الموقعة مؤخرا في ليبيا, بشأن القضايا البحرية والأمنية، إضافة إلى كافة القرارات التي تؤدي إلى تصعيد.من جهتها، قالت الرئاسة الروسية في بيان إن الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون أكدا تأييدهما لحل سلمي للأزمة في ليبيا, مضيفة أن الرئيسين أعربا عن دعمهما للجهود السياسية والدبلوماسية خصوصا مع وساطة الأمم المتحدة وألمانيا.// انتهى //21:11ت م0086