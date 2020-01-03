واشنطن 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأخير، باتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني, رداً على التهديدات الوشيكة التي تهدد حياة الأمريكيين.وأكد بومبيو في اتصال هاتفي مع الوزير الروسي التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوقف التصعيد.// انتهى //21:40ت م0088