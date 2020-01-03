الجزائر 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأكد المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي جمال السلامي ، اليوم جاهزية فريقه لمواجهة مضيفه مولودية الجزائر غدا السبت، في ذهاب دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم .وقال السلامي في تصريح صحفي يعد كأس محمد السادس من بين الأهداف الكبيرة لنا هذا الموسم بالنظر لقيمتها المعنوية كونها تحمل اسم ملك المغرب، فضلا عن الجائزة المالية للمتوج بها".وأضاف : غدا سنواجه فريقا كبيرا ومتكاملا في جميع الخطوط، ويضم لاعبين مميزين، وقمت بإراحة بعض اللاعبين وتدوير التشكيلة في مباراة الدوري أمام الفتح الرباطي، حتى نكون على اتم الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر ، حيث لعبنا تسع مباريات بجميع المسابقات في ظرف 38 يوما إلا أه بوسعي القول بأننا جاهزون لمباراة الغد، ولم يبق لنا سوى التدرب على أرضية ملعب المباراة التي أتمنى أن تكون جيدة حتى يتابع الجمهور العربي مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين .// انتهى //22:07ت م0091