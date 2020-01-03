واشنطن 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هاتفياً اليوم، مع رئيس الأركان الباكستاني قمر جافيد باجوا، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير، باتخاذ إجراء دفاعي بقتل قاسم سليماني رداً على التهديدات الوشيكة التي تهدد حياة الأمريكيين.وشدد بومبيو خلال النقاش، على أن تصرفات النظام الإيراني تزعزع الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا عزم إدارة ترامب على حماية مصالحها وشركائها.// انتهى //22:09ت م0092