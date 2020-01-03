باريس 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، لبحث التطورات الأخيرة في العراق ولا سيّما العمليات التي نُفّذت الليلة الفائتة.وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانٍ لها على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لو دريان سيجريان محادثات مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين في الساعات المقبلة لتناول هذه المسألة.وشدد الوزير لو دريان على قلق فرنسا إزاء تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط في الأشهر القليلة الماضية، وقد شهدت هذه التوترات ازديادًا حادًا في العراق في غضون الأسابيع الماضية.وذكر البيان أنه يتعيّن على فرنسا وجميع شركائها تكريس كل الجهود الضرورية لمنع اشتداد التوترات ولتيسير تهدئة الأجواء من أجل الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة برمتها.وفي نفس السياق، دعت فرنسا الجميع إلى ضبط النفس، كما دعت إيران إلى عدم اتّخاذ أي تدبير من شأنه مفاقمة حالة انعدام الاستقرار في المنطقة أو أن يؤدي إلى أزمةِ انتشارٍ نوويٍ خطيرة، ويجب على الدول الأطراف في اتفاق فيينا أن تواصل العمل على تنسيق أعمالها على نحو وثيق، من أجل حثّ إيران على الامتثال مجددًا وبسرعة لالتزاماتها النووية وعلى الامتناع عن اتّخاذ أي إجراء مضاد آخر.وأضاف أنه يتوجب إيلاء الأولوية إلى مواصلة أنشطة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي ينشط في العراق بناءً على طلب السلطات العراقية ودعمًا لقوات الأمن العراقية، فإن ديمومة التحالف ضرورية من أجل الحفاظ على المكتسبات التي أُحرزت في خلال خمس سنوات من النضال ضد تنظيم داعش ومن أجل ضمان النصر الدائم على الإرهاب في المنطقة برمتها.// انتهى //22:16ت م0093