الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسنفذت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلة بالأخصائية الاجتماعية ريم بنت سلمان الجعيد ( مبادرة دفء ) الهادفة إلى تقديم العون والمساعدة للأسر الكافلة للايتام والمحتاجة لـ ( كسوة الشتاء ) ,وذلك بدعم مباشر من صاحبة السمو الملكي الأميرة ساره بنت عبد الرحمن الفيصل في إطار أدوارها الإنسانية والاجتماعية وخدمةً للأيتام ، حيث تم تتفيذ المبادرة خلال الفترة القليلة الماضية.وقدمت ريم الجعيد المشرفة على تنفيذ المبادرة باسمها ونيابة عن منسوبات إدارة الأسر الكافلة شكرها وتقديرها للأميرة سارة داعية الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها وان يكتب لها أجر إسعاد الأيتام .وأشارت الجعيد إلى أن عدد المستفيدين من هذه المبادرة قارب الرقم 300 يتيم وأسرهم الكافلة , مؤكدة أن هذه المبادرة الشخصية من سمو الأميرة سارة تهدف إلى مساعدة الأسر الكافلة المحتاجه , وتوفير مردود مادي لهم , وتنمية روح الانتماء والحب بين الإدارة والأسر الكافلة وبينهما وبين افراد المجتمع المحبين للخير .وأضافت : هو عمل وإن كان بسيطاً إلا أنه يعني الشيء الكثير لهؤلاء الأيتام وأسرهم , ولعل فرحتهم وسعادتهم وهم يستلمون كسواتهم تعكس أهمية مثل هذه المبادرات .// انتهى //23:10ت م0100