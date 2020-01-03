الجبيل 08 جمادى الأولى 1441 الموافق 03 يناير 2020م واسأقام ميدان فروسية الجبيل، اليوم، خامس سباقاته للموسم الحالي، بدعم من نادي الفروسية بالرياض، بحضور مدير عام ميدان فروسية الجبيل راشد القحطاني وأعضاء إدارة الميدان وملاك الخيل ، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط ١٤٠٠ متر ، وفي نهاية الشوط الرابع سلم مدير عام ميدان فروسية الجبيل كأس دعم نادي الفروسية لمالك الجواد "فارس نجد" الذي حقق المركز الأول في الشوط الرابع.وجاءت نتائج السباق كالتالي: الشوط الأول المخصص للجياد المحلية "لم تربح" فاز بالمركز الأول الحصان "نطاح الصعايب" ، وفي الشوط الثاني المخصص للأفراس مفتوح الدرجات ٤ سنوات فأكثر حصل على المركز الأول الحصان "نيلاز".وفي الشوط الثالث المخصص لحصن وأفراس مفتوح الدرجات ومسافة ١٤٠٠ متر حقق الكأس والمركز الأول الحصان " نجد اكسبرس" ، وفي الشوط الرابع المخصص لحصن وأفراس مفتوح مفتوح مواليد ٢٠١٧، حصل على المركز الأول الجواد " فارس نجد".// انتهى//.23:24ت م0102