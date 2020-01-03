الخليل 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة فتية من محافظة الخليل.وأفادت مصادر في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت سليمان حابس المحاريق من بلدة السموع، لدى مروره على حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم, واعتقلت من أمام مدخل مخيم العروب في الخليل الفتية أحمد محمد دلول ، وخالد جاسر الشريف ، وأحمد محمد نمر جوابرة.// انتهى //23:30ت م0104