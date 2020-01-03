الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسزار وفد من مركز التأهيل الشامل بمحافطة المجمعة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، النادي الفيصلي بحرمة، وذلك تفعيلاً للأدوار الاجتماعية والانسانية والمجتمعية للأندية الرياضية ، وفي إطار التعاون والشراكة بين فروع العمل والتنمية والقطاع الرياضي.وضم الوفد عدداً من مسؤولي المركز ومجموعة من الأبناء النزلاء من ذوي الإعاقة، حيث التقوا برئيس واعضاء ادارة النادي وتابعوا مران الفريق الاول لكرة القدم والتقطوا الصور التذكارية مع اللاعبين.يُذكر أن المراكز والدور الايوائية التابعة لفرع عمل وتنمية منطقة الرياض تحرص دوماً على فتح قنوات التواصل مع الجهات الاخرى لتنفيذ برامج منوعة موجهة لابنائها النزلاء لتمكينهم من مزاولة بعض الهوايات المحببة سواء داخل اسوارها او في اماكن خارجية ، لما في ذلك من إسعاد لهم من جهة ولدمجهم بالمجتمع من جهة ومنحهم شعوراً ايجابيا بأنهم جزء لايتجزأ من المجتمع .// انتهى //23:56ت م0107