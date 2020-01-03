الأمم المتحدة 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة بأن 110,669 مهاجرا ولاجئا دخلوا أوروبا عن طريق البحر خلال 2019، وهي السنة السادسة على التوالي التي يتم فيها تسجيل ما لا يقل عن 100 ألف من الوافدين على ثلاث مسارات للبحر الأبيض المتوسط.وأبانت المنظمة، أن هذا المجموع أقل بقليل من 116,273 من الرجال والنساء والأطفال الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط بهذه الطريقة في عام 2018، بانخفاض قدره حوالي 5%.وأوضحت أن الوفيات المسجلة على الطرق الرئيسية الثلاثة للبحر الأبيض المتوسط حتى عام 2019 بلغت نحو 1،283 حالة، أي حوالي 44% من الوفيات البالغ عددها 2299 حالة وفاة مؤكدة خلال الفترة نفسها من عام 2018، فيما أودى البحر المتوسط بحياة 19164 مهاجرا على الأقل منذ عام 2014.وقالت المنظمة إن 2019 هي السنة السادسة لجهود المنظمة الدولية للهجرة في سبيل تسجيل الوفيات بشكل منهجي على طرق الهجرة في جميع أنحاء العالم من خلال مشروع المهاجرين المفقودين. فمنذ بداية عام 2014، سجل المشروع وفاة 34532 شخصا، من بينهم 3،368 في عام 2019.وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى أن الطريق المركزي للبحر المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا لا يزال يمثل الممر الأكثر دموية في المنطقة، إذ يقدر باحثون معنيون بالمهاجرين المفقودين وفاة شخص واحد من بين كل 33 شخصا في محاولة عبور البحر المتوسط في عام 2019، مقارنة بواحد من كل 35 عام 2018 وواحد من كل 51 عام 2017.ولفتت النظر إلى أنه على الرغم من انخفاض عدد الوفيات المسجلة من 2299 في عام 2018 إلى 2183 في عام 2019، إلا أن هذه الأرقام لا تشمل زيادة عدد حوادث تحطم السفن التي لم يتم تأكيدها بعد، وفقا للبيانات التي جمعها مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، ومقره مركز تحليل بيانات الهجرة العالمي في برلين، ألمانيا.// انتهى //23:59ت م0108