عام / محافظ الدرب يدشن فعاليات مهرجان "ربيع الدرب"
السبت 1441/5/9 هـ الموافق 2020/01/04 م واس
الدرب 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس
دشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني مساء اليوم , فعاليات مهرجان "ربيع الدرب" في حديقة المملكة وشاطئ الشقيق بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي ومشرف الأسر المنتجة عبد العزيز الشعبي , وذلك بحديقة المملكة بالمحافظة.
وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات والبرامج والفعاليات الاحتفالية والاستعراضية ، مطلعاً على ما يتضمنه المهرجان من أركان تشمل ركن البلاستشين ، وركن الرسم وتركيب الصور ، وشباك الذكريات وألعاب كرة القدم والشطرنج , إضافة للركان الخاص بمشاركة "40" أسرة منتجة.
واستمع محافظ الدرب والحضور عن كافة الفعاليات التي سيقام خلال فترة المهرجان التي تمتد على مدى 16 يوما في كل من "شاطئ الشقيق , ومهرجان التسوق , وحديقة المملكة , ومركز ريم " والفعاليات التي ستنفذ بتلك المواقع.
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