الدرب 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسدشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني مساء اليوم , فعاليات مهرجان "ربيع الدرب" في حديقة المملكة وشاطئ الشقيق بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي ومشرف الأسر المنتجة عبد العزيز الشعبي , وذلك بحديقة المملكة بالمحافظة.وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات والبرامج والفعاليات الاحتفالية والاستعراضية ، مطلعاً على ما يتضمنه المهرجان من أركان تشمل ركن البلاستشين ، وركن الرسم وتركيب الصور ، وشباك الذكريات وألعاب كرة القدم والشطرنج , إضافة للركان الخاص بمشاركة "40" أسرة منتجة.واستمع محافظ الدرب والحضور عن كافة الفعاليات التي سيقام خلال فترة المهرجان التي تمتد على مدى 16 يوما في كل من "شاطئ الشقيق , ومهرجان التسوق , وحديقة المملكة , ومركز ريم " والفعاليات التي ستنفذ بتلك المواقع.//انتهى//00:06ت م0110